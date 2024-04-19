سيف الإسلام القذافي يرد على بيان قبيلة الزنتان بآية من سورة الأنفال
وجه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، رسالةً قصيرة أعقبت بيانًا لقبيلة الزنتان أكدت من خلاله دعمها ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وكتب سيف الإسلام القذافي رسالة تبدو كردّ على بيان "أهالي الزنتان"، استعان فيها بالآية 63 من سورة الأنفال في القرآن الكريم.
وجاء في رسالة سيف الإسلام القذافي: بسم الله الرحمن الرحيم .. "لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم" صدق العزيز الحكيم.
وأعلنت قبيلة الزنتان الليبية، أمس الخميس، دعمها ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت القبيلة في بيان: "نعلن دعمنا لترشح الأخ سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك لما يحظى به من تأييد ودعم شعبي كبير، ولما علمناه عنه من مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة".
وأضاف البيان: "لن نسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بين سيف الإسلام وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده صلحًا وأمنًا وتقدمًا وازدهارًا".
جاء ذلك، بعد لقاء لأبناء القبيلة، أعقبه إصدار البيان الذي تضمن "مجموعة من التوصيات والقرارات".