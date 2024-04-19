سيف الإسلام القذافي يرد على بيان قبيلة الزنتان بآية من سورة الأنفال

وجه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، رسالةً قصيرة أعقبت بيانًا لقبيلة الزنتان أكدت من خلاله دعمها ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وكتب سيف الإسلام القذافي رسالة تبدو كردّ على بيان "أهالي الزنتان"، استعان فيها بالآية 63 من سورة الأنفال في القرآن الكريم.

وجاء في رسالة سيف الإسلام القذافي: بسم الله الرحمن الرحيم .. "لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم" صدق العزيز الحكيم.