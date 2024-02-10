تقرير: واشنطن تُسقط مسيَّرات رخيصة للحوثيين بصواريخ باهظة الثمن

ذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن المواجهة في البحر الأحمر مع الحوثيين تُظهر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أسلحة أكثر استدامة للقضاء على طائرات الميليشيات المسيَّرة.

ونقل الموقع عن المحلل البحري والضابط المتقاعد من البحرية الأمريكية، بريان كلارك، أن "أحدث نسخة من صاروخ SM-2 الذي انطلق لإسقاط مقاتلات الدرون التابعة لإيران تبلغ كلفته 2.1 مليون دولار".

وأضاف: "لقد اضطُررنا إلى استخدام صواريخ أرض جو لإسقاط بعض المسيَّرات، وهو ما لا تعتبره الولايات المتحدة جاذبًا من حيث التكلفة".