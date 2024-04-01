استهدفت مستودعاً للسلاح.. قتيلان بغارة إسرائيلية على ضواحي دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعاً لتخزين الأسلحة، في العاصمة السورية دمشق.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن الغارة دمرت مستودعاً للسلاح في منطقة "جمرايا"، لافتاً إلى أن ملكيته تعود إما لحزب الله اللبناني أو الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق 4 صواريخ على المستودعات، خلفت انفجارات عنيفة وحريقاً هائلاً في المنطقة.

وأكد أن القتلى ليسوا مدنيين، حيث تخلو المنطقة من أي وجود مدني، لكونها تتضمن مركز بحوث عسكرية، ولا توجد بها كثافة سكانية.

وأشار إلى أنه في حال وجود إصابات بين المدنيين فستكون فقط ناجمة عن شظايا صواريخ اعتراضية من الدفاعات الجوية السورية.