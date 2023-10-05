لمواجهة "بق الفراش".. الجزائر تشدد إجراءاتها في نقاط العبور

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن البدء بتطبيق إجراءات صحية مشددة في نقاط العبور لتفادي انتشار حشرة "بق الفراش" التي غزت فرنسا ووصلت المغرب، البلدين الجارين.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إنه سيتم تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق.

وستشمل الإجراءات المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية.

وتتضمن الإجراءات كذلك تعزيز المراقبة الوبائية الصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة، وتزويد المسافرين بالمعلومات الصحية.

وسيتم الإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لبيان وزارة الصحة الجزائرية.