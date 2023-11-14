إسرائيل: ننسق لتوفير حضانات من أجل النقل المحتمل لخدج من مستشفى الشفاء بغزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه ينسق لعملية نقل حضانات إلى قطاع غزة تحسبًا لإجلاء أطفال خدج من أكبر مستشفى في القطاع.

وجاء البيان، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بصورة لجندية تقوم بإنزال حضانات من سيارة فان، في أعقاب نداءات استغاثة من مستشفى الشفاء بشأن حديثي الولادة، مع اقتراب القوات البرية الإسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.