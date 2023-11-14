إسرائيل: ننسق لتوفير حضانات من أجل النقل المحتمل لخدج من مستشفى الشفاء بغزة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه ينسق لعملية نقل حضانات إلى قطاع غزة تحسبًا لإجلاء أطفال خدج من أكبر مستشفى في القطاع.
وجاء البيان، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بصورة لجندية تقوم بإنزال حضانات من سيارة فان، في أعقاب نداءات استغاثة من مستشفى الشفاء بشأن حديثي الولادة، مع اقتراب القوات البرية الإسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة الوفيات منذ السبت إلى 34 في مستشفى الشفاء في قطاع غزة الذي يعاني نقصًا في كميات الوقود.
وأكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش "ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 في العناية المكثفة و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي".