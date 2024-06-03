قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

قصف الطيران الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مركبة على طريق كوثرية الرز-الزرارية بقضاء صيدا الزهراني جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل شخص، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال تلفزيون "المنار" التابع لميليشيا حزب الله، إن مسيّرة إسرائيلية أغارت على مركبة كانت تمر على طريق كوثرية الرز-الزرارية المؤدي إلى منطقة أبو الأسود بقضاء صيدا الزهراني.