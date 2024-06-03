قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان
قصف الطيران الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مركبة على طريق كوثرية الرز-الزرارية بقضاء صيدا الزهراني جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل شخص، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقال تلفزيون "المنار" التابع لميليشيا حزب الله، إن مسيّرة إسرائيلية أغارت على مركبة كانت تمر على طريق كوثرية الرز-الزرارية المؤدي إلى منطقة أبو الأسود بقضاء صيدا الزهراني.
وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الإسرائيلي الحربي والمسيّر "كثف غاراته على الجنوب، مستهدفا بلدات عيتا الشعب وحانين وكسارة العروش-عرمتى في إقليم التفاح"، تزامنا مع تواصل عمليات "حزب الله" على طول الحدود.
ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 5 غارات على مرتفعات جبل الريحان، إضافة إلى غارة على جبل أبو راشد، خراج بلدة ميدون قرب السريرة في منطقة جزين.
من جانبه، أعلن الحزب اللبناني استهداف آلية إسرائيلية في جبل عداثر بصواريخ موجهة، ما أدى إلى "تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".