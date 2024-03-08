إصابة نجل قائد الجيش السوداني بحادث سير في تركيا (صورة)

أصيب نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة في حادث سير في تركيا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة، الخميس، وسقط أرضا على بعد أمتار عن دراجته النارية.