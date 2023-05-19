البرهان يعين قيادات جديدة للجيش السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة، قرارات بتعيينات لعدد من قادة الجيش ومجلس السيادة.

وقضت قرارات البرهان وفقا لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بتعيين كل من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة.