إسرائيل.. صراع داخل حزب الليكود حول التحقيق في "إخفاق 7 أكتوبر"

يحتدم صراع داخل حزب الليكود الإسرائيلي حول تشكيل لجنة تحقيق حكومية في "إخفاق السابع من أكتوبر"، والتوقيت المناسب لمباشرتها عملها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، فإن هناك من يطالب بتسريع عملية تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في الوقت الراهن، بينما يطالب آخرون بمواصلة الحرب في قطاع غزة وعدم فتح تحقيق إلا بعد انتهائها.

وكان رئيس حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، قدم إلى الحكومة الإسرائيلية مقترح قرار لتشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص الأحداث والعمليات السياسية والأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر المفاجئ الذي نفذته حماس، وأحداث الحرب في قطاع غزة.

ونتيجة لذلك، انضم أعضاء حزب الليكود إلى المقترح وطالبوا بتشكيل لجنة التحقيق دون تأخير، رغم أنهم يؤكدون أنه لا علاقة لذلك بمقترح غانتس، وأن إجراء تحقيق فوري هو واجب واقعي.

وقال بعض أعضاء حزب الليكود إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أسرع وقت ممكن، ولا يمكن إخفاء الإخفاقات الفادحة، أو طمس الحقيقة، مشددين على الحاجة إلى إجابات كاملة بشأن ما حدث يوم السابع من أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة مواصلة الحرب وعدم بدء التحقيق إلا بعد انتهاء القتال.

وقال أحد أعضاء حزب الليكود لـ "معاريف"، إنه "خلال فترة قصيرة ستكون هذه اللجنة مهمتها الوحيدة طمس الحقائق".