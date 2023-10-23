دخول ثالث قافلة مساعدات معبر رفح إلى قطاع غزة

قال موظف إغاثة ومصدران أمنيان، إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر، اليوم الإثنين، متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت، بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

ومعبر رفح هو المعبر الرئيس لدخول غزة والخروج منها ليس على الحدود مع إسرائيل.

ومنذ أن فرضت إسرائيل "حصارًا مطبقًا" على القطاع ردًّا على هجوم شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أصبح معبر رفح محور الجهود المبذولة لتقديم المساعدات.

ومرت 34 شاحنة منه يومي السبت والأحد. وقال موظف الإغاثة والمصدران الأمنيان، إن عدد الشاحنات في قافلة اليوم الإثنين، مشابه لكل من اليومين السابقين.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة، إن هناك حاجة لعبور نحو 100 شاحنة يوميًّا لتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون شخص وتنفد مخزونات الغذاء والماء والوقود فيه.