توتر في لبنان إثر مقتل باسكال سليمان.. وميقاتي يدعو لضبط النفس

أثار مقتل مسؤول محلي في حزب "القوات اللبنانية" الإثنين، توترا في البلاد، وسط مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بضرورة ضبط النفس.

وفي وقت سابق أعلن الجيش اللبناني مقتل باسكال سليمان المنسق المحلي في منطقة جبيل (شمال شرق بيروت) لحزب القوات اللبنانية، على يد عصابة أفرادها يحملون الجنسية السورية.

وأثار خطف وقتل سليمان غضبا في منطقة جبيل التي يتحدر منها. وعمد مئات من أنصار القوات اللبنانية إلى قطع الطرق احتجاجا.

واعتبر حزب القوات اللبنانية، أن قتل المسؤول في الحزب، "عملية اغتيال سياسية حتى يثبت العكس"، موضحا أن عملية القتل تمت عن عمد وقصد وعن سابق تصور وتصميم.

وقال الحزب في بيان، إن "ما سرب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجما مع حقيقة الأمر، مطالبين من الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية التحقيق الجدي والعميق مع الموقوفين في هذه القضية، لتبيان خلفيتها الحقيقية".