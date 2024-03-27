تونس.. من هم المحكومون الأربعة بالإعدام في قضية اغتيال بلعيد؟

كشفت إذاعة "موزاييك" المحلية التونسية اليوم، أسماء المتهمين الأربعة المحكومين بالإعدام في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد.

وقالت الإذاعة إنّ المتّهمين الأربعة في قضية اغتيال بلعيد، الذين نالوا أحكاما بالإعدام شنقا حتّى الموت، من طرف الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، هم عزّ الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي.

وإضافة إلى الأحكام بالإعدام قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاما في حقّ المتهم أحمد المالكي المكنى بـ "الصومالي".

وقد أعلنت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، أحكامها بخصوص القضية التي ينظر فيها القضاء منذ 11 عاما.

وقضت المحكمة حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.

وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة.

وتعرض شكري بلعيد، وهو سياسي يساري، للاغتيال، يوم 6 فبراير 2013، في سيارته على يد مسلحين، وكان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، من أشد المنتقدين لحزب "النهضة" الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.