بذخائر محلية.. جدل إسرائيلي حول قدرة الجيش على مواصلة عملياته في رفح

تعيش المؤسستان العسكرية والسياسية في إسرائيل، حالة من الجدل حول مدى قدرة الجيش على مواصلة عملياته العسكرية المكثفة في رفح، اعتمادًا على الذخائر التي تنتجها الشركات المحلية، وسط احتمالية تعطيل تسليمه ذخائر وأسلحة أمريكية.

وشهدت الساعات الماضية تصريحات حادة من قبل وزراء ونواب في الكنيست، قللوا فيها من شأن القرار الأمريكي المحتمل بإرجاء تسليم أنواع محددة من القنابل الأمريكية، زاعمين أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في رفح بكل الأحوال.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للقتال بـ"أظافره" ردًّا على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف شحنات الأسلحة الأمريكية حال اجتياح رفح.