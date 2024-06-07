"عرين الأسود" الفلسطينية في مرمى نيران العقوبات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات على مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في أحدث إجراء يستهدف من تقول واشنطن إنهم يهددون السلام والاستقرار في الضفة الغربية.

والجماعة هي أول هدف فلسطيني للعقوبات بموجب أمر تنفيذي عن العنف في الضفة الغربية أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/ شباط، وفق "رويترز".

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تندد بأي أفعال عنف، وكل أفعال العنف المرتكبة في الضفة الغربية، بصرف النظر عن مرتكبيها".

وأضاف في بيان: "سنستخدم ما لدينا من أدوات لكشف ومحاسبة من يهددون السلام والاستقرار هناك".

ويجمّد الإجراء أي أصول تملكها المجموعة في كل مكان خاضع للولاية القضائية الأمريكية ويحظر على الأمريكيين التعامل معها، لكن لم يتضح مدى امتلاك الجماعة أي أصول أو صلات من هذا النوع.

كيف ظهرت "عرين الأسود"؟

تعتبر مجموعة "عرين الأسود" إحدى الفصائل المسلحة حديثة النشأة في الضفة الغربية، وتأسست في أغسطس 2022، مع تزايد العنف خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأسس المجموعة شابان فلسطينيان هما محمد العزيزي (25 عاماً) وصديقه عبد الرحمن صبح (28 عاماً)، وأخذت لقبها من إبراهيم النابلسي حامل لقب "أسد نابلس"، وجميعهم قتلوا في عمليات إسرائيلية.

وانطلقت "عرين الأسود" من البلدة القديمة في نابلس، باعتبارها فصيلاً مسلحاً مستقلاً لا ينتمي لأي حركة سياسية أو تنظيم عسكري، وتضم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى، باستثناء فتح.