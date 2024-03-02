لبنان.. مؤشرات على تأجيل الاستحقاق الرئاسي لما بعد هدنة غزة

أكدت أوساط حكومية، لـ"إرم نيوز"، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استقبل "سفراء الخماسية"، مثمّناً مبادرتهم من أجل تقديم المساعدة للبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا أن حرب غزة قد تؤجل الحسم في هذا الملف المعقد إلى ما بعد الهدنة المرتقبة في شهر رمضان المبارك.

واستكمالا للمساعي الدولية الهادفة إلى تحريك الملف الرئاسي اللبناني المجمّد بعد إخفاق النواب في انتخاب رئيس للجمهورية، استقبل ميقاتي سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية" وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بجهود أعضاء اللجنة وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعياً للحوار وداعماً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الأساسية في تطبيق الدستور واتفاق الطائف.

وقال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد اللقاء: "الخماسية لا تدخل في لعبة الأسماء لأن الأسماء هي حق أصيل وحصري للبنان".

وأضاف: "خرجنا من عند ميقاتي متفائلين بسبب ما سمعناه، وهذا يدفعنا لإكمال مساعينا، وسنستكمل لقاءاتنا مع القوى السياسية للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت ممكن"، موضحاً أن "موقف الخماسية موحّد ولا توجد خلافات بين أعضائها".