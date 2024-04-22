الأولى منذ توليه الحكم.. أمير الكويت مشعل الصباح في زيارة للأردن غدًا

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيتوجه إلى الأردن، الثلاثاء، في زيارة دولة.

ويحل أمير الكويت في الأردن، في زيارة هي الأولى له منذ توليه الحكم، حيث يترأس وفدًا رسميًّا لبلاده.

وأعلن في الكويت تنصيب ولي العهد الشيخ مشعل الصباح أميرًا للبلاد، في ديسمبر 2023، خلفًا للراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي بعمر 86 عامًا، منهيًا واحدة من أقصر فترات الحكم في الكويت.

وقال حمد المري سفير الكويت لدى الأردن إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية وعنوانًا لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف أن "هذه الزيارة وهي زيارة دولة تأتي لما للأردن من مكانة خاصة ومميزة لدى الكويت، مشيرًا إلى تطابق المواقف الرسمية والشعبية للبلدين حول قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية.