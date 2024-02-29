إعلام إسرائيلي: حماس تصر على شمول مروان البرغوثي في صفقة الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة حماس ما زالت مصرّة على شمول الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، إضافة إلى قياديين آخرين ليسوا من كوادر الحركة.

وأشارت قناة "i24 News" الإسرائيلية، إلى المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن حماس تصر على إطلاق سراح البرغوثي، وإنها تضعه على قائمة أيّ اتفاق محتمل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أوردت في وقت سابق قائمة تضم 3 أسرى فلسطينيين قالت إن حركة حماس "تتمسك بهم"، لإتمام الصفقة مع إسرائيل.