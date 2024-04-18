أصبح مَنجمًا لأحزاب عراقية.. مطار النجف خارج نطاق الدولة

أحمد عبد

شكّل مطار النجف الدولي مصدر تجاذبات وصراعات بين الإدارة المحلية للمحافظة والحكومة المركزية في بغداد..

ففي الوقت الذي تسعى فيه سلطة الطيران المدني لتحكم قبضتها على المطار، تصر الأحزاب المحلية على السيطرة على عائداته المالية، باعتباره منجمًا لن ينضب، مستخدمة قوة مسلحة لبسط نفوذها والامتناع عن تنفيذ أوامر بغداد.

قوة السلاح

وفجّر قرار لمجلس محافظة النجف يقضي بإعفاء مدير المطار، علي أحمد الساعدي، من منصبه جدلًا، وأزمة كبيرة في المحافظة، مع رفض الأخير مغادرة منصبه واستعانته بقوة مسلحة طوقت المطار ومنعت المدير البديل من تسلّم إدارته.

وكان مجلس محافظة النجف قرَّر في الـ16 من أبريل الجاري، "إعفاء علي الساعدي، من مهام مدير مطار النجف الدولي، وتكليف حسين عباس بمهام مدير المطار لمدة ستة أشهر، ومنحه الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكّنه من أداء مهامه، وربط المطار إداريًّا بمحافظ النجف، وإخضاعه لإشراف ورقابة مجلس المحافظة".

وعدَّ مجلس محافظة النجف تنصيب الساعدي مخالفًا للقانون، لأنه "تم بواسطة سلطة الطيران، وبغياب مجلس المحافظة"، كاشفًا عن عجز مالي في إيرادات المطار يصل إلى "150 مليون دولار".

وعشية قرار مجلس المحافظة بإقالة الساعدي، طوَّقت قوة "مسلحة" لم تُعرف عائديتها مطار النجف، ومنعت أيَّ قوة أخرى من الاقتراب من المطار، في وقت اجتمع فيه محافظ النجف ورئيس مجلسها مع قائد شرطة المحافظة بهدف تهيئة قوة أمنية لاقتحام المطار، وتنصيب المدير الجديد.

السوداني في واشنطن

وفي خضم هذه التطورات، ما زال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في زيارته لواشنطن، ولم يَصدر من مكتبه أيُّ تصريح علني يشير إلى حل النزاع القائم على مطار النجف.

وأكد رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، عزم الإدارة المحلية على استرداد ما سمّاها "حقوق المحافظة" عبر حصر إدارة مطار النجف بالسلطة المحلية لا سلطة الطيران.

وأشار العيساوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مطار النجف هو مشروع استثماري صرفت أموال إنشائه من موازنة تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظة، لهذا فهو يعد مُلكًا للحكومة المحلية".

ومن جانبه، قال مصدر في سلطة الطيران المدني، إن "المدير المُقال علي الساعدي، طلب تدخلًا أمنيًّا من بغداد لإبقائه في منصبه، بعد أن رفضت سلطة الطيران تنفيذ أمر مجلس المحافظة".

وأكد المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن "القوة المسلحة التي استخدمها الساعدي لمنع تسليم المنصب قدِمت من بغداد، لكن لا تُعرف عائديتها، ومن أصدر الأوامر لها بالتوجه نحو مدينة النجف".

وكان رئيس الوزراء العراقي، أصدر في الـ8 من مارس عام 2023 قرارًا بإنهاء تكليف مدير مطار النجف حكمت أحمد، وتعيين علي الساعدي بديلًا عنه، ثم تلاه إعلان رئيس سطلة الطيران المدني عن عودة مطار النجف الدولي إلى إدارة السلطة، ووصل الساعدي حينذاك إلى المطار عبر طائرة عسكرية برفقة عدد من مديري الأقسام في سلطة الطيران المدني والجهات الرقابية.