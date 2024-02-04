انتقادات لتمويل منظمات تدعم تهرّب المتدينين من الجيش الإسرائيلي

تتزايد الانتقادات إزاء زيادة موازنات الجمعيات التي تدعم تهرّب طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في إسرائيل، على حساب دافعي الضرائب، خاصة مع ارتفاع تلك المخصصات المالية 11 مرة في غضون 8 سنوات.

نتنياهو يتهرّب

وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تهرَّب من الرد على سؤال أحد الصحفيين، الأسبوع الماضي، بشأن مضاعفة موازنات منظمات تشجّع تهرب المنتمين للتيارات الحريدية والقومية من الجيش الإسرائيلي، بينما يقاتل الجنود النظاميون والاحتياط في ساحات مختلفة".

وتحصل المنظمات الداعمة لتهرّب طلاب المدارس الدينية من الخدمة، بداعي التفرغ للدراسة الدينية، على مخصصات مالية تحت بند "دعم كيانات التنسيق والاتصال"، وهو دعم على صلة بلوائح تخصّ وزارة التعليم.

وفنّدت الصحيفة تصريحًا منسوبًا للمستشار القانوني لوزارة التعليم، قال فيه: "تلك الموازنات مخصّصة لدعم منظمات تعالج ظاهرة التهرّب من الخدمة، وتسعى لدمج الطلاب بالجيش، والتنسيق بينه وبين المدارس الدينية".