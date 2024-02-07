بولتون: أزمة الشرق الأوسط صنعها بايدن بيديه

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الأزمة الحالية التي يواجهها الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط "من صنع يديه"، إذ "يخلط الرئيس الأوراق ويجعل الملفات متداخلة ومُربكة"، وفق تعبيره.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن إدارة بايدن تخوَّفت من التداعيات الإقليمية المحتملة واتساع نطاقها، قبل أن تطلق ضرباتها ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن.

واعتبر بولتون في مقال رأي كتبه للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة متخوّفة من تصعيد الصراع والتسبب في حرب أوسع بسبب تجاوز "الخط الأحمر" الذي أعلنته طهران صراحة؛ ما جعلها تقول إنها لن تهاجم داخل إيران.

ورأى الدبلوماسي السابق أن ردَّ أمريكا الانتقامي سيكون مدروسًا بعناية خشية أن يؤدي إلى تعطيل المفاوضات على وقف طويل الأمد لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.