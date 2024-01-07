فيديو.. مطار بيروت يتعرض لهجوم سيبراني من "جنود الرب"

تعرض مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت لهجوم سيبراني تبنته مجموعة تسمى "جنود الرب" تضمنت بث رسالة إلى ميليشيا حزب الله.

وبثت المجموعة التي تعرف بمناهضتها لميليشيا حزب الله، رسالة عبر شاشة التعليمات في قاعات المطار، جاء فيها: "باسم الرب والشعب، مطار رفيق الحريري مش مطار حزب الله وإيران".

وأضافت: "يا حزب الله ما رح نحارب نيابة عن حدا، طيّرتوا مرفأنا والآن بدكن تطيروا مطارنا بسبب إدخال السلاح، فليتحرر المطار من قبضة الدويلة".

وإثر الهجوم السيبراني، طلبت شركة طيران الشرق الأوسط من المسافرين التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية.