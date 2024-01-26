حماس: قرار "العدل الدولية" يسهم في عزل إسرائيل

اعتبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة" في غزة، هو "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها" في القطاع، بحسب وكالة "رويترز".

وقضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، قوله اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وأضاف أبوزهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتهامات الموجهة للدولة العبرية في محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، "فاضحة".

وقال نتنياهو في مقطع فيديو، اليوم الجمعة: "ليست تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة، وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها".