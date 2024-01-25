حماس: سنلتزم بوقف إطلاق النار حال صدور قرار من "العدل الدولية"

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.

وقال أسامة حمدان، المسؤول البارز في حماس، في مؤتمر صحفي في بيروت، إن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستُصدر، الجمعة، قرارًا تاريخيًا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة.