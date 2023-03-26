بعد تمديد البرلمان.. تحديد موعد انتخابات كردستان العراق

حدّد إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع شمال العراق، 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعدا لانتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية.

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعدا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الأحد في أربيل، عاصمة الإقليم، أنه "تم تحديد يوم 18 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان العراق".

وأضاف أنه "تم التباحث مع جميع الأطراف السياسية...وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف إجراء الانتخابات بهذا التوقيت".

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خاصة في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.

في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.