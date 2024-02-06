الأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط لا يزال خطيرا

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إن الوضع العام في الشرق الأوسط لا يزال خطيرا للغاية.

وأشارت ديكارلو في كلمة لها خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إلى أن التوتر في الشرق الأوسط اجتاح العديد من البلدان.

وبينت ديكارلو بالجلسة التي عقدت بناء على طلب من روسيا للنظر في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، أن المنطقة تشهد منذ أكتوبر 2023 حوادث شبه يومية، منها نحو 165 هجوما على منشآت أمريكية في سوريا والعراق.

وأضافت أن الأمين العام حذر من مخاطر تصعيد التوتر واحتمالات سوء التقدير، بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.