مقتل العشرات في مدينة نيالا السودانية.. وتحذيرات أممية

كشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن مقتل نحو 60 مدنياً على الأقل وإصابة 250 آخرين وفرار 50 ألف شخص من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور غرب السودان، جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وقال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان "أوشا"، إن 60 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب 250 آخرون بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالا.

وأشارت المنظمة الدولية، في آخر تقرير لها، أن 50 ألف شخص فروا جراء الاشتباكات، وأن سكاناً غادروا منازلهم في عدد من الأحياء إلى حي الجير.

وحذر التقرير من أن يؤدي استمرار القتال إلى تدهور الوضع الإنساني غير المستقر في الولاية وزيادة احتياجات الصحة والتغذية والمرافق الصحية والأمن الغذائي في ظل تعذر الوصول لبعض المناطق بسبب الأمطار.

ومنذ الجمعة الماضي، تطوق قوات الدعم السريع مقر الفرقة الـ16 التابعة للجيش بمدينة نيالا من كل الاتجاهات، بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.