الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قادة كبار من حماس

كما أسفرت أيضا عن مقتل المسؤولين في حماس فادي الدويك وزكريا نجيب الذي يعد حلقة الوصل بين عناصر حماس في غزة والضفة الغربية، بحسب أدرعي.

وقال أدرعي إن الجيش عثر على "العديد من الوسائل القتالية ومنها أسلحة قنص، وبنادق كلاشنيكوف، وأمشاط للذخيرة، وقنابل يدوية، ومستندات داخل المستشفى".

في سياق متصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، أن "عملية مستشفى الشفاء"، المستمرة منذ أسبوعين، "ناجحة وحققت إنجازات بالغة".

وقال هليفي، أمس الجمعة :" إنها (العملية) تطبق فكرة خادعة مؤثرة جدا تحمل في طياتها رسالة شديدة الأهمية مفادها أن المستشفى ليس مكانا آمنا"، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتفادي استهداف المرضى والفرق الطبية حيث العملية لم تسفر عن إصابة أي من أفراد الفرق الطبية أو المرضى، بينما هناك عدد كبير جدًّا من المخربين الذين قُتلوا أو أسِروا، ما يدل على مستوى عالٍ للغاية من القتال".