الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قادة كبار من حماس
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه قتل قادة ومسؤولين كبارا في حركة حماس، داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، أن الاشتباكات داخل مستشفى الشفاء أسفرت عن مقتل الناشط في استخبارات حركة حماس فادي الدويك، ومحمود زقزوق نائب مدير وحدة القذائف الصاروخية في حماس.
كما أسفرت أيضا عن مقتل المسؤولين في حماس فادي الدويك وزكريا نجيب الذي يعد حلقة الوصل بين عناصر حماس في غزة والضفة الغربية، بحسب أدرعي.
وقال أدرعي إن الجيش عثر على "العديد من الوسائل القتالية ومنها أسلحة قنص، وبنادق كلاشنيكوف، وأمشاط للذخيرة، وقنابل يدوية، ومستندات داخل المستشفى".
في سياق متصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، أن "عملية مستشفى الشفاء"، المستمرة منذ أسبوعين، "ناجحة وحققت إنجازات بالغة".
وقال هليفي، أمس الجمعة :" إنها (العملية) تطبق فكرة خادعة مؤثرة جدا تحمل في طياتها رسالة شديدة الأهمية مفادها أن المستشفى ليس مكانا آمنا"، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتفادي استهداف المرضى والفرق الطبية حيث العملية لم تسفر عن إصابة أي من أفراد الفرق الطبية أو المرضى، بينما هناك عدد كبير جدًّا من المخربين الذين قُتلوا أو أسِروا، ما يدل على مستوى عالٍ للغاية من القتال".
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته، وأجزاء من مبانيه، ومعدات طبية، ومولد الكهرباء.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.