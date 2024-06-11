الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة‎

يستضيف الأردن الثلاثاء، مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد في "مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات" على شاطئ البحر الميت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويعقد المؤتمر بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.