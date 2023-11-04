أردوغان: نتنياهو الجاني الوحيد في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين، أنه لن يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيراً له، قائلاً إنه "الجاني الوحيد في الوضع بغزة".

وأضاف أردوغان بحسب خبر ترك: "لا يمكن اتخاذ نتنياهو بأي شكل من الأشكال نظيرًا لنا بعد الآن. محوناه وألقيناه جانبًا".

وتابع: "لكن فيما عدا ذلك لا يمكن حدوث شيء مثل قطع العلاقات تمامًا، وخصوصًا في مجال الدبلوماسية الدولية".

كما قال الرئيس التركي إن غزة لا بد أن تكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا أن أنقرة لن تدعم أي خطط "تمحو الفلسطينيين بالتدريج من التاريخ".

وصعّدت تركيا انتقاداتها لإسرائيل بشكل حاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، لكنها تدعم حل الدولتين وتستضيف أعضاء من حماس التي لا تصنفها على أنها منظمة إرهابية على خلاف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في الغرب.

ودعا أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار وعرض إنشاء نظام لضمانه.

وكرر أردوغان خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عند عودته من كازاخستان، أمس الجمعة، انتقاداته لدول الغرب لدعمها إسرائيل، قائلا إن ثقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي "اهتزت بشدة".

ونقلت قناة خبر ترك وغيرها عن أردوغان، اليوم السبت، قوله: "بمجرد انتهاء كل ما يحدث، نريد رؤية غزة منطقة سلمية وجزءًا من دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 تتمتع بوحدة أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أردوغان: "سندعم صيغ إحلال السلام والهدوء في المنطقة. لن ندعم خططًا ستجعل حياة الفلسطينيين أكثر قتامة وتمحوهم بالتدريج من التاريخ".

وذكر أيضًا أن رئيس المخابرات إبراهيم كالين يتواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بالإضافة إلى حماس.

استدعاء المبعوثين

قالت أنقرة في وقت لاحق اليوم السبت إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل شاكر أوزكان تورونلار للتشاور، وذلك بعد أن استدعت إسرائيل مبعوثيها لدى تركيا في الشهر الماضي لإعادة تقييم علاقاتهما عقب وصف أردوغان مقاتلي حماس بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن تورونلار استُدعي "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة وسببها الهجمات المستمرة من إسرائيل على المدنيين ورفض إسرائيل الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية باستمرار وبلا عوائق".

وغادر دبلوماسيون إسرائيليون تركيا قبل أن تستدعيهم وزارة الخارجية، وذلك لمخاوف أمنية بعد اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء البلاد.