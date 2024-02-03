أمريكا: لا نسعى إلى حرب مع إيران

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران.

وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".

وكان الجيش الأمريكي أكد أنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه، استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وحذر متحدث باسم الجيش العراقي أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.