الزلزال ينشّط جهود الانفتاح العربي على دمشق

ومن المرجح أن يكون لموقف الرياض هذا صدى واسعاً، فهو يمثل حافزا قويا من أجل عودة دمشق لعمقه العربي، لما تمثله السعودية من ثقل سياسي واقتصادي على المستوى العربي والعالمي.

وكانت الرياض أرسلت، قبل التصريح الأخير، طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية في إطار جهود الإغاثة من الزلزال بعد أن أرسلت مساعدات في البداية لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، وهو ما اعتبر موشراً على تغيير منتظر في الموقف السعودي بخصوص الانفتاح على دمشق.

وسبق التحرك السعودي، الإنساني والسياسي، تحرك مصري مماثل، إذ تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفيا غير مسبوق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علماً أن مصر أيضا تمثل قطبا عربيا مؤثرا في العلاقات العربية-العربية.

وشكلت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لدمشق، لأول مرة منذ سنوات، خرقا لسياسة القطيعة الرسمية مع دمشق التي باتت زيارات المسؤولين العرب إليها نادرة أو معدومة منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 11 عاماً.

كما قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ثالثة لسوريا، وكانت زيارته الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني2021.

وتسعى دول عربية عدة، إلى تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، وذلك لا يتحقق إلا من خلال عودة العلاقات مع دمشق، وعودة سوريا إلى "حضنها" العربي.