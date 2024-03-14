الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عباس طلب من مصطفى تشكيل حكومة تكنوقراط، للاستعداد للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في المنظومة الحكومية.
ويعد محمد مصطفى رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده في إدارة الوضع الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة.
وأشرف "مصطفى" البالغ من العمر 69 عامًا، على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في العام 2014. ويحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن"، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ العام 2022، وكان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير اقتصاد في حكومات سابقة.
وشغل محمد مصطفى منصب رئيس "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، منذ العام 2005، الذي يدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير.