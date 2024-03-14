الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عباس طلب من مصطفى تشكيل حكومة تكنوقراط، للاستعداد للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في المنظومة الحكومية.

ويعد محمد مصطفى رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده في إدارة الوضع الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة.