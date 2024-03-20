حماس: تلقينا ردا سلبيا من إسرائيل "لا يستجيب لمطالب شعبنا"



قال أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، الأربعاء، إن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "جاء سلبيًّا، ولا يستجيب لمطالب شعبنا"، محملا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ومن يدعمونه مسؤولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت: "نقل لنا الإخوة الوسطاء، مساء أمس الثلاثاء، موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة... وهو ردّ سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم".

وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل مسؤولون عن فشل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ووقف القتال في قطاع غزة.

ولفت إلى أن "حماس تتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر"، مؤكدا أن الحركة قدمت تصورا شاملا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وكشف عن أن إسرائيل تراجعت عن موافقات قدمتها للوسطاء سابقا؛ "إمعانا في المماطلة ما قد يوصل المفاوضات لطريق مسدود".

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، كان مأمولا أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.