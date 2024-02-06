"شيطنة المستوطنين".. مناورة للجيش الإسرائيلي تثير أزمة داخلية

أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة غير مسبوقة، لمحاكاة التصدي لعنف المستوطنين، بحضور قائد الجبهة المركزية اللواء يهودا فوكس؛ ما أثار عاصفة سياسية حادة، واتهامات للجيش بـ "شيطنة المستوطنين".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، شملت السيناريوهات التي شهدها التدريب مواجهة مستوطنين أشعلوا سيارات في إحدى البلدات العربية، في إطار اضطرابات حدثت حين قُتِلَت طفلة إسرائيلية، فقام مستوطنون باختطاف فلسطيني وفروا به هاربين وتحصنوا داخل مستوطنة.

هذا السيناريو المفترض، الذي تحدث عنه موقع "واللا" وغيره، دفع قوات كبرى لدخول المستوطنة المفترضة، بالتعاون مع عناصر وحدة "دوفدفان" المستعربة، وكذلك قوات ميدانية تتبع ذراع العمليات بـ "الشاباك".

وأثارت المناورة التي أجريت، مساء أمس الاثنين، أزمة حادة بين الجيش والمستوى السياسي؛ إذ أشار وزراء ونواب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها الجيش المستوطنين كعدو.

وكشف موقع "واللا" أن الكثير من الجنود رفضوا المشاركة في المناورة، التي اشتملت على "تنكر" جنود في هيئة مستوطنين، ومن ثم قيام القوات بالتعامل مع اختطافهم لفلسطيني، ونقله إلى داخل إحدى المستوطنات، ومن ثم تحريره.