ليبيا.. غياب أحد المتهمين يؤجل محاكمة السنوسي إلى نهاية مايو

تأجلت محاكمة مدير الاستخبارات العسكرية في النظام الليبي السابق، اللواء عبدالله السنوسي، بسبب "عدم مقدرة المحكمة على التواصل مع متهم في القضية موجود خارج ليبيا بعد الإفراج الصحي عنه".

جاء ذلك في تصريح لمحامي السنوسي، أحمد نشاد، نقلته وسائل إعلام ليبية.

وأوضح المحامي أن محكمة استئناف طرابلس قررت تأجيل جلسة محاكمة موكله إلى نهاية مايو أيار المقبل، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي جديد خلال الجلسة.

وأضاف أن موكله لم يحضر جلسة أمس الاثنين، لأنه غير معني بها إذ سبق أن أدلى بأقواله ودفاعه للمحكمة من قبل.

وفي وقت سابق، أوضح النائب العام المستشار الصديق الصور أنه ليس لديه أيّ معلومات بأن ظروف عبدالله السنوسي الصحية سيئة، مشيرا ًإلى تلقي النيابة العامة تظلمات من ذوي السنوسي بسبب تأجيل محاكمته، وإطالة أمدها.

وتعهد النائب العام بالنظر في الأمر ومعالجته في القريب العاجل بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للسنوسي وفق معايير العدالة.