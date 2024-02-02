بعد مواصلة قصفه.. مياه الأمطار تتسرب على مرضى مستشفى الأمل في غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حصاره لمستشفى الأمل في مدينة خان يونس بقطاع غزة، ووفقا للمسؤول الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، أدى استمرار القصف وإطلاق النار في محيطه إلى تسرب مياه الأمطار على آلاف النازحين والمرضى بداخله بسبب تضرر البنية التحتية للمستشفى.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن النازحين والمرضى يعيشون ظروفًا صحية غاية في السوء في ظل عدم توفر المواد الغذائية الأساسية ومنع وصول الدواء والعلاجات اللازمة للمستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى دخول مرضى غسيل الكلى في مرحلة الخطر الشديد، جرّاء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مخزون الأكسجين العلاجي اللازم للجرحى والمرضى في غرف العمليات أوشك على النفاد تمامًا؛ ما ينذر بكارثة صحية ستودي بحياة العشرات.