محكمة أمريكية: حرب إسرائيل على غزة قد ترتقي لمستوى "الإبادة الجماعية"

وبينت أن من رفع الدعوى هي جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وأفاد الحكم أن “هذه المحكمة تناشد المدعى عليهم بدراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة،" وأوضح القاضي وايت من خلال قراره، أن "القضية تقع خارج نطاق اختصاص محكمته؛ لأن الجماعات الفلسطينية كانت تطالبها بالتدخل في السياسة الخارجية الأمريكية".

وربما تستأنف الجماعات الفلسطينية ومحاموها الحكم ضد إسقاط القضية، بحسب ما ذكرت الصحيفة، لكنهم رحبوا بحكم القاضي حول اعتبار العدوان الإسرائيلي "إبادة جماعية".

وفي حكمه، أشار وايت بشكل كبير إلى قضية الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أصدرت "تدابير مؤقتة" في 26 يناير تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها"؛ لمنع الأعمال التي أوضحتها المحكمة.