وزير يمني لـ"إرم نيوز": تعاون أشقائنا السعوديين سمح بتفويج عدد كبير من الحجاج
أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، بجهود المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج اليمنيين، مؤكداً أن تعاون الأشقاء في المملكة سمح بتفويج عدد كبير من الحجاج، الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام.
وأضاف الوزير اليمني، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن "وزارة الأوقاف والإرشاد هي الجهة المسؤولة والممثل الشرعي الوحيد، نيابةً عن الدولة اليمنية فيما يتعلق بعملية تفويج الحجاج والإشراف على الحج وإبرام الاتفاقيات مع متعهدي الخدمة، وهي التي تنسق جهودها مع مختلف الجهات المعنية في الحكومة اليمنية".
وتابع: "لولا فضل الله ثم تعاون الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لما تمكنا من تفويج هذا العدد الكبير عبر المطارات بما فيها مطار صنعاء، الذي حاولت ميليشيا الحوثي وضع عراقيل عدة لإعاقة سير عملية التفويج ومحاولة إحباط الجهود المتعلقة بجدولة الرحلات الجوية".
وقال الوزير اليمني إن "السعودية فتحت مطاراتها، واختصرت على حجاج بلادنا القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين مسافات طويلة عبر البر، بسبب قطع ميليشيا الحوثي الطرقات ونشر نقاط التفتيش وعرقلة المسافرين وابتزازهم وإهانتهم".
ودعا وزير الأوقاف اليمني حجاج بلاده إلى "ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل مناسك الحج، والاقتداء برسولنا الكريم، والابتعاد عن محدثات الأمور والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان لا سيما الشعارات الطائفية والسياسية، والالتزام بالتوجيهات الصارمة التي أصدرتها وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية وأكدت عليها مرارًا، واحترام القوانين والتوجيهات الصادرة عن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية".