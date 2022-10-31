اشتية: الانتخابات الإسرائيلية لن تأتي بشريك للسلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة غدًا الثلاثاء، "لن تأتي بشريك للسلام".

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أن "إسرائيل، التي تدعي الديمقراطية، تحرم الفلسطينيين من حقهم بالانتخاب، وتمنع الانتخابات في القدس في مخالفة لما نصت عليه الاتفاقيات"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالب اشتية العالم بـ"إجبار إسرائيل على السماح للشعب الفلسطيني بأن يمارس حقه في الانتخابات، بما في ذلك عقدها في مدينة القدس المحتلة".

كما دعا اشتية إلى "إلزام رئيس وزراء إسرائيل المقبل بالعمل على الالتزام بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية".

وأضاف: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الرازح تحت الاحتلال".

وأشار إلى أن الفلسطينيين "يواجهون حملة شرسة من تقتيل واعتقال وحصار على نابلس والقدس والخليل وجنين وغيرها، تحت أعين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا"، إزاء ذلك.