ميليشيا "النجباء" العراقية تهدد بتوسيع عملياتها ضد إسرائيل (فيديو)

أعلنت ميليشيا "حركة النجباء" إحدى أذرع ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، الجمعة، توسيع عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية، طالما استمرت الحرب على قطاع غزة.

ونشرت الميليشيا العراقية مقطعاً دعائياً نقلت فيه رسالة لإسرائيل على لسان أكرم الكعبي أمين عام "حركة النجباء" حذر فيها إسرائيل من توسيع عمليات الميليشيا ضد إسرائيل.

ويسمع في المقطع المرئي صوت الكعبي وهو يقول: "فإن العمليات ستتوسع وستأخذ بعداً ونوعية ووتيرة أعلى ما دامت الهجمة الوحشية على غزة مستمرة"، حسب تعبيره.