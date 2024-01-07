"فورين بوليسي" عن تدمير أنفاق حماس: بطيء ومرهق

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، السبت، إن سؤالا كبيرا يلوح في الأفق مع بداية العام الجديد، بالنسبة للمخططين العسكريين والمحللين الذين يسعون إلى استخلاص العبر من الحرب الإسرائيلية على غزة، ويتعلق بمدى اقتراب إسرائيل من تدمير شبكة أنفاق حركة حماس، والوقت الذي قد يستغرقه هذا الأمر.

وأضافت المجلة، أن القوات الإسرائيلية وفي مسعاها لتحقيق هذا الهدف، تنفذ عمليات دقيقة لمواجهة تهديد الأنفاق، بما في ذلك استخدام وحدات النخبة المتخصصة في حرب الأنفاق، والتقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار، والتعاون الإستراتيجي مع الشركاء.

لكن حتى الآن، لا يزال تدمير الشبكة السرية من الأنفاق بطيئاً ومرهقاً، وفق "فورين بوليسي" التي أشارت في المقابل إلى أن حماس تمكنت من بناء تعزيزات عسكرية غير مسبوقة تحت الأرض، وشبكة أنفاق أكثر تطوراً وتحصينا على غرار تلك الموجودة في كوريا الشمالية.