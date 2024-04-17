18 إصابة في هجوم صاروخي لحزب الله على شمالي إسرائيل
ارتفع عدد جرحى الهجوم الذي شنته ميليشيا حزب الله على شمالي إسرائيل إلى 18، وهو هجوم وصفته وسائل إعلام عبرية بأن "تطور غير مسبوق".
وحسب موقع قناة "I24NEWS" الإسرائيلية فقد أطلقت الميليشيا ما لا يقل عن 4 صواريخ، أصاب أحدها "المركز الجماهيري في عرب العرامشة في الجليل الغربي"، وأشار الموقع إلى أن طائرة انتحارية دون طيار انفجرت فوق المبنى.
وأضاف الموقع أنه بالتزامن مع ذلك، "دوت صافرات الإنذار في المنطقة، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار ودمر مبنى اختبأ فيه مسلحون، في المقابل أعلن حزب الله أن صواريخ بركان أصابت بيرانيت، ودمر صاروخ مضاد للدبابات معدات في قاعدة سلاح الجو في ميرون".
ونقل الموقع عن مركز الجليل الطبي في نهاريا أنه تم تقديم العلاج لـ 18 شخصًا أصيبوا بجروح مباشرة في المركز الجماهيري، وجراء الإصابة داخل سيارة تعرضت للضرر في عرب العرامشة، وأصيب أحدهم بجروح حرجة، وآخران بجروح خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة و11 بجروح طفيفة.