18 إصابة في هجوم صاروخي لحزب الله على شمالي إسرائيل

ارتفع عدد جرحى الهجوم الذي شنته ميليشيا حزب الله على شمالي إسرائيل إلى 18، وهو هجوم وصفته وسائل إعلام عبرية بأن "تطور غير مسبوق".

وحسب موقع قناة "I24NEWS" الإسرائيلية فقد أطلقت الميليشيا ما لا يقل عن 4 صواريخ، أصاب أحدها "المركز الجماهيري في عرب العرامشة في الجليل الغربي"، وأشار الموقع إلى أن طائرة انتحارية دون طيار انفجرت فوق المبنى.