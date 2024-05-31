فشل زيارة لورديان يُنذر بتعميق الأزمة في لبنان

لم يحقق المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أي اختراق يُذكر في الأزمة اللبنانية، وفشل في إقناع القوى السياسية بالتوافق حول انتخاب رئيس للجمهورية.

وأنهى المبعوث الفرنسي جولته في بيروت دون تحقيق تقدم تراهن عليه باريس لاستعادة دورها في لبنان، الذي يعيش في حلقة مفرغة منذ شغور المنصب قبل أكثر من عام ونصف العام.

ويثير فشل لودريان في المهمة مخاوف من تعميق الأزمة في لبنان، حيث فشل الفرقاء السياسيون في إنهاء معضلة الرئاسة.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن لودريان الذي التقى قوى سياسية رئيسية في لبنان، بينها حزب الله، "لم يحقق أي اختراق يذكر" في الملف الرئاسي.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن "كل فريق متشبّث بمواقفه"، ما دفع لودريان إلى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن "لبنان بات يواجه خطرا في وجوده"، مع استمرار الانقسامات في البلاد.