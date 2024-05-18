"إعلان نيروبي" بين حمدوك ونور يضع تصورا لحل أزمة السودان (صورة)

وقّع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، عبدالله حمدوك، وقائد حركة تحرير السودان، عبدالواحد نور، اليوم السبت، "إعلان نيروبي"، الذي ينص على تأسيس دولة علمانية ومنظومة عسكرية وأمنية جديدة.

وجرى توقيع الإعلان في العاصمة الكينية نيروبي بعد مباحثات استمرت يومين، وفقًا لنص الاتفاق.

ونصَّ الاتفاق، الذي اطلع عليه "إرم نيوز"، على "العمل من أجل المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية عبر عملية تأسيسية ترتكز على مبادئ وحدة السودان، التي تقوم على أساس الوحدة الطوعية لشعوبه، والحكم الديمقراطي اللامركزي.