اتفاق مرتقب بين واشنطن و"السلطة" لوقف رواتب عائلات "مهاجمي" إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية اقتربتا من الاتفاق على وقف دفع رواتب لعائلات من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها.

وأشارت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، ليلة السبت، إلى أن الخطوة تأتي ضمن إصلاحات شاملة طالبت واشنطن بإجرائها في السلطة الفلسطينية؛ تحسبًا لليوم التالي للحرب على غزة.

وتعدّ عودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة شؤون قطاع غزة، بعد تركه عام 2007، من ضمن المقترحات التي طُرحت خلال الشهور الأخيرة بشأن الكيان الذي سيتولى إدارة القطاع.

إلا أن عودة السلطة لغزة قوبلت بمعارضة إسرائيلية رسمية، في ظل مزاعم أنها بوضعها الراهن لا تصلح لتلك المهمة.

ووفق تقرير القناة، اقتربت واشنطن ورام الله من الاتفاق بشأن مسألة دفع الرواتب لعائلات من تصفهم إسرائيل بـ "المخربين"، وتتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وتابعت أن تلك النقطة من بين نقاط أخرى ضمن خطة إصلاحات أمريكية شاملة قدمتها واشنطن للسلطة الفلسطينية، تتضمن أيضًا مكافحة الفساد في السلطة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للجمهور في الضفة الغربية.

ونقلت عن مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية، من دون أن تكشف هويتها، أن مسودة الخطة الأمريكية التي عُرضَت على السلطة الفلسطينية "قدمت حلًا بديلًا بشأن مسألة الرواتب التي تدفعها لعائلات الفلسطينيين".