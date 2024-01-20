إسرائيل تطلب من سكان رفح الإبلاغ عن المحتجزين (صور)

ألقى الجيش الإسرائيلي آلاف المناشير الورقية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحتوي على صور للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، تطلب من سكان المدينة التواصل معه حال عثورهم على أيٍّ منهم.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية ألقت آلاف المناشير الورقية على الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة رفح، وضعت فيها صور 68 محتجزًا إسرائيليًا، وكُتب عليها: "إذا كنت تريد أن تعود إلى منزلك، يرجى الإبلاغ إذا رأيت أحدًا منهم"، متضمنة رقما هاتفيا للاتصال.