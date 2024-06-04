قطر: ننتظر موقفًا إسرائيليًّا واضحًا حيال مقترح بايدن بشأن غزة

وأشار إلى أن "المبادئ الواردة بخطاب بايدن توفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة"، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في غزة.

وتابع: "نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح".

وعرض بايدن ما وصفه باقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس.

وأكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل قبلت صفقة إطار العمل لإنهاء الحرب في غزة، لكنه وصفها بأنها معيبة وبحاجة إلى مزيد من العمل.