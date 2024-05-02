بعد عام من الحرب.. 3 ملايين سوداني يفقدون وظائفهم إلى الأبد

كشفت تنسيقية المهنيين والنقابات في السودان، الخميس، أن أكثر من ثلاثة ملايين سوداني فقدوا وظائفهم إلى الأبد، بسبب الحرب التي دخلت عامها الثاني.

وقالت التنسيقية في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إنه "بعد عام على الحرب فقدَ أكثر من ثلاثة ملايين سودانية وسوداني وظائفهم إلى الأبد، بينما تقدر الإحصائيات الأولية أن 80% من العاملين في القطاع الحكومي لم يتقاضوا الأجر الأساسي منذ 2023".

وأكد البيان أن 33% فقط صرفوا الأجور المستحقة للعاملين المدنيين بالدولة، مشيرًا إلى تخفيض العمالة من القطاع المصرفي والقطاع الخاص، دون أدنى اعتبار لحقوق نهاية الخدمة والفوائد حسب قانون العمل السوداني.