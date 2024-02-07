الأمم المتحدة: "اجتماع إنساني" لطرفي الصراع في السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في السودان اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، كما قالت إنها بحاجة إلى 4,1 مليارات دولار لمساعدة السكان واللاجئين السودانيين في 2024.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث للصحافيين إنه أجرى خلال الأسبوعين الماضيين، اتصالات مع ممثلين عن طرفي الصراع هناك ودعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي حوالى 25 مليون شخص، للمساعدة.