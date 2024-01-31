للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. أردوغان يزور مصر لـ"استعادة العلاقات"

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، الشهر المقبل؛ لاستعادة العلاقات بعد أكثر من عشر سنوات على توترها بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤولين أتراك مطلعين.

وبحسب المصادر، فإنه "من المتوقع أن يسافر أردوغان إلى مصر في 14 شباط/فبراير المقبل".

ووفقا للوكالة، فإنه "من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب".

وقالت "بلومبرغ" إن "الرئيس التركي سيسعى لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة، في ظل الصراعات التي تعصف بالشرق الأوسط".

والتقى أردوغان نظيره السيسي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي خلال 2023، وأكد أردوغان حينها أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين، فيما شدد السيسي على ضرورة العمل على دفع مسار علاقات البلدين، واستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

وفي تموز/يوليو 2023، أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، بينما صرح السفير التركي في مصر صالح موطلو أن "انعدام التواصل تسبب في حدوث سوء تفاهم بين البلدين، لكن نجحنا في حل هذه الأزمة".

إلى ذلك، جاء التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.